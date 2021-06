La candidatura de Sant Julià arriba a la UNESCO

Actualitzada 28/06/2021 a les 18:30

La candidatura de Sant Julià de Lòria per formar part de la xarxa de ciutats creatives de la UNESCO sota el nom "Art en alçada" s'ha lliurat aquest dilluns a la tarda per part de l'ambaixadora d'Andorra a França i delegada permanent d'Andorra a la UNESCO, Eva Descarrega a la cap d'unitat de comunicació, ciutats i esdeveniments de la UNESCO, Denise Bax. Segons informa Govern, de manera paral·lela, la Comissió nacional andorrana per a la UNESCO (CNAU) ha fet arribar al mateix organisme l’arxiu en format digital.La prosta se centra en els àmbits de l'artesania i les arts populars, per això el comú ha treballat juntament amb els agents socioculturals i econòmics de la parròquia, amb el suport de la CNAU, en l’elaboració del dossier. En aquest sentit, segons l'ens executiu, està previst que la decisió de l'organisme es comuniqui a finals del mes d'octubre d'enguany. Actualment formen part de la xarxa 246 ciutats de 80 Estats membres de la UNESCO. Aquesta xarxa es va posar en marxa el 2004 per promoure la cooperació entre les ciutats que identifiquen la creativitat com a factor estratègic del desenvolupament urbà sostenible.