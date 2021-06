L'acusat de l'atropellament mortal troba que la fiança és abusiva

No està disposat a pagar 150.000 euros per un arrest domiciliari monitoritzat

El dentista d’origen iraní i amb nacionalitat espanyola que es troba a la presó de la Comella acusat d’homici –involuntari o per imprudència– es nega a fer front a la fiança de 150.000 euros que li permetria sortir del centre penitenciari i fer vida a la seva segona residència que té a Soldeu. El metge, soci d’un centre odontologic a Vilanova i la Geltrú, considera que la fiança imposada pel Tribunal de Corts és excessiva i que només tindria justificació a canvi de la llibertat provisional, però no per a un arrest amb control monitoritzat.



Fonts jurídiques han reconegut que es

