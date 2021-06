El youtuber Logan G denuncia haver rebut una pallissa

Actualitzada 28/06/2021 a les 13:37

El conegut "youtuber" resident Logan G ha denunciat mitjançant el seu perfil oficial d'Instagram que dissabte passat tant ell com tres amics seus van rebre una pallissa. Rafael Pacheco, que a la xarxa és més conegut com a Logan G, lamenta que no és la primera vegada que viu una situació similar. El jove explica que dissabte estava amb tres amics de festa quan quinze persones van començar a propinar-los cops de puny, coces i fins i tot a un dels seus amics, quan ja estava a terra van decidir donar-li una pallissa, partint-li la cella i les dents. El youtuber assegura que en cap moment buscaven baralla ni van incidir en provocar cap conflicte i que, sense rebotar-se, els altres els van seguir batussant.Logan G relata que va poder esquivar gran part dels cops mentre cinc persones alhora no paraven de picar-lo. El youtuber recalca que es va poder protegir força bé i no li ha passat res greu, però assegura que a un amic seu li van desfigurar la cara després que entre cinc l'agafessin i no paressin de donar-li puntades de peu mentre estava a terra.Segons el "youtuber'" malagueny de 25 anys, aquests participants a la festa ja tenien premeditat que passaria encara que ells no els van provocar. Així mateix ha assegurat que avui faria un vídeo amb els afectats pel conflicte per donar-li més visibilitat i explicar el que va passar en profunditat perquè diu "fa anys que aguanto assetjament com aquest, rebent comentaris innecessaris i agressions cada vegada que sortim a prendre alguna cosa com persones normals que som, però ha arribat un punt que això se n'ha anat de les mans i estic fart".