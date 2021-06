La policia respon al fiscal que no pot identificar qui va filtrar un succés

Afirma que hi treballaven més de 80 agents i que no es pot atribuir a ningú

La policia ha donat resposta a la Batllia que no és possible identificar l’autor d’una filtració perquè el dia que va passar els fets, una nit de divendres, estaven en actiu més de 80 agents i no es pot atribuir el delicte a una persona en concret, una xifra que es discuteix des de l’interior mateix de la institució que asseguren que de nit no hi treballa un nombre tan gran de policies.



La resposta es produeix arran de la denúncia a la Fiscalia d’una ciutadana que va veure que un incident que va tenir va sortir a la llum pública