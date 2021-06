El brot de l'escola francesa augmenta fins a 11 positius

Actualitzada 26/06/2021 a les 06:30

El brot de Covid detectat a l’escola francesa de la Massana suma 11 positius, cinc més que dijous, segons va informar el Govern ahir al matí. El total de contagiats obliga a tenir una classe tancada amb tots els alumnes en vigilància i tres amb part dels alumnes confinats per haver contret la infecció. Hi ha dos grups educatius més d’altres centres amb escolars aïllats per positiu i tres aules en vigilància passiva. A més, salut va informat que ahir es van diagnosticar cinc afectats nous pel virus que correspondrien a l’augment d’afectats al centre educatiu, que ahir sumava 6 positius. El total de persones que han passat la Covid se situa en 13.882 amb 58 casos actius, dos més que ahir, i les altes s’incrementen fins a 13.697 recuperats. El Govern va fer públiques dades actualitzades de vacunació de dimecres, ja que dijous el centre de la plaça de braus va estar tancat, que indica que s’han posat 66.543 dosis, amb les 666 de dimecres. Aquesta pujada eleva a 24.833 les persones que ja han completat la doble pauta d’immunització, 48 més que en l’últim balanç, que suposen un 37% de la població vacunable. Les persones inoculades amb una injecció d’un fàrmac contra la Covid pugen a 41.710, 618 més que amb les dades de dimarts que es van anunciar dimecres. Un total que representa que més del 62% dels vacunables estan parcialment immunitzats.El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va confirmar ahir un brot de Covid-19 produït després de l’estada en una casa rural de Banyoles d’un grup d’estudiants de segon de batxillerat de l’Institut Francesc Ribalta de Solsona. En aquests moments hi ha 21 casos positius confirmats del grup de 34 joves que van participar en el viatge, entre els dies 14 i 18 de juny. Dels 21 positius, 17 són veïns de Solsona i els 4 restants són joves d’Oliana que estudien al mateix centre educatiu.