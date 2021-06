Una frase de la cònsol honorària belga 'ofèn' els residents de França

Kinif es va limitar a animar Portugal contra “els petits francesos” a l’Eurocopa

El futbol aixeca passions, a vegades tan irreprimibles com inoportunes. Un simple comentari de la cònsol honorària de Bèlgica a Andorra, Endy Kinif, no ha passat desapercebut entre la nombrosa colònia francesa a Andorra, que l’ha trobat despectiu.

Tot arran del partit entre Portugal i França de dimecres a la nit de l’Eurocopa. Kinif va fer un curt comentari, probablement sense intenció de ferir cap sensibilitat i des del context esportiu, que no ha agradat gens els residents francesos a Andorra, tal com van fer saber a través de les xarses socials.



Kinif es va limitar a comentar des del seu compte