El grup empresarial espera que el centre comercial Epizen esdevingui una “icona per al comerç i l’oci del país”

El grup empresarial Pyrénées ha descartat l’opció inicial d’obrir el nou Punt de Trobada a l’estiu, amb l’activació del supermercat, i aposta per una obertura completa al llarg del mes de desembre. Ho va indicar ahir durant la presentació de la nova infraestructura el director de màrqueting i digital de la companyia, Àngel Alonso, qui va apuntar que l’antic establiment lauredià sofrirà una remodelació completa per convertir-se en “una icona per al comerç i l’oci del país”.



Sota el nom Epizen, el nou centre comercial comptarà amb una façana tèxtil de doble pell que recobrirà la part frontal de la infraestructura,