L’ex-conseller delegat diu que estava convençut que era “un diner B totalment lícit”

L’ex-conseller delegat de Banca Privada d’Andorra (BPA) Joan Pau Miquel va admetre ahir, en el setè dia de declaració del judici per la causa primera de l’entitat intervinguda, que durant els anys 2008 i 2009 va dur a terme intercanvis d’efectiu a Barcelona amb l’empresari valencià Rafael Pallardó, un dels principals testimonis de càrrec del cas Gao Ping.

Miquel, que va insistir a diferenciar entre intercanvis, “una operació coneguda i controlada”, i compensacions, tal com va fer en la seva declaració de dimarts, va recordar que fins al setembre del 2011 BPA no havia vetat una activitat que no estava prohibida.



L’alt