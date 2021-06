El PIB baixa un 9,3% en el primer trimestre

Actualitzada 24/06/2021 a les 13:43

Les dades econòmìques del primer trimestre de l'any mostren un descens del PIB del 9,3% en comparació amb el mateix període de l'any anterior, segons ha publicat Estadística aquest matí. El departament remarca que les xifres mostren que continuen els efectes negatius de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid.L'evolució intertrimestral és d'un descens del 6,1% respecte al quart trimestre de l'any passat.Estadística especifica que les dades de la construcció tornen a ser positives amb un creixement del 23,4% i el sector industrial augmenta un 1,8% mentre que agricultura i serveis baixen. I precisen que el pes del sector serveis condiciona l'evolució econòmica ja que "ha representat més del 80% del PIB en els darrers anys i en el primer trimestre ha experimentat una caiguda del 12,9%". L'anàlisi de les dades disgrega el sector serveis per remarcar que la caiguda principal s'ha produït en el subsector turístic amb un descens del 26,7% per l'afectació especialment intensa que han provocat les restriccions de la pandèmia en aquest àmbit. I dins d'aquest grup la baixada més forta ha estat per a l'hoteleria amb un 69,9%, el transport, que disminueix un 37,5% i el comerç amb un 13% de negatiu.El departament d'Estadística valora que l'evolució de les dades indica que la tendència de l'economia "comença a estabilitzar-se" i si es compara amb els països veïns, l'economia andorrana se situa un 4,3% per sota de l’espanyola i és un 1,2% inferior a la variació de la Unió Europea. L'evolució de l'economia francesa ha estat d'un creixement de l'1,2%.