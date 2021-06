Brot amb 6 positius a l'Escola Francesa de la Massana

Actualitzada 24/06/2021 a les 12:19

L'Escola Francesa de Maternal i Primera Ensenyança de la Massana ha patit un brot de Covid-19 amb sis positius, segons ha informat al Diari l'associació de pares i mares del centre. Tres d'aquests casos es troben a la mateixa classe, mentre que els altres tres contagis confirmats corresponen a tres aules diferents.La classe més afectada és la CE2 que, amb tres casos positius, ha hagut de confinar l'aula en la seva totalitat a excepció dels alumnes que ja havien passat la infecció i han generat anticossos. El Govern ha anunciat avui que hi ha una aula tancada per casos de Covid, que correspon a la de l'escola massanenca, i 5 grups amb part dels alumnes aïllats a casa, entre els quals també hi ha classes d'aquest centre. Altres 3 grups educatius estan en vigilància passiva.Salut ha informat avui que s'han diagnosticat 4 positius des d'ahir amb un total de 13.877 afectats per la infecció des del principi de la pandèmia. Els casos actius es redueixen en 2 fins a 56 en comparació amb les dades d'ahir i les altes augmenten a 13.694 recuperats.El Govern no ha facilitat en l'actualització sanitària d'aquest migdia dades de vacunació. El total d'ahir eren 65.877 dosis inoculades de les quals 41.092 corresponen a primeres injeccions que ha rebut un 61,5% de les 66.000 persones vacunables, i 24.785 ciutadans tenen la pauta d'immunització completada amb dues punxades. Una xifra que representa el 37,1% de vacunables i un 31,8% si es calcula sobre el total de la població del Principat.