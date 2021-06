Salut elimina el requisit de prova negativa per a turistes si porten certificat de vacunació

Turistes per les vies comercials

Actualitzada 23/06/2021 a les 17:57

El consell de ministres ha aprovat avui un canvi en els requisits sanitaris per la Covid que es demanen als turistes que pernoctin més de tres nits al Principat i elimina l'obligació de presentar una prova PCR o TMA feta 72 hores abans d'arribar al país que estava vigent fins ara. La secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha explicat que a partir d'ara els visitants majors de 6 anys que vulguin allotjar-se més de tres nits a Andorra han de presentar un certificat de vacunació, un certificat de recuperació de la infecció, una prova PCR o TMA de 72 hores abans de l'arribada o un test d'antígens fet 48 hores abans d'entrar a l'allotjament. L'exigència no s'aplicarà als turistes que provinguin de França, Espanya o Portugal o els països que figurin en el llistat verd del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties.Helena Mas ha assenyalat que quan estigui en vigor el passaport verd de la Covid es podrà presentar com a confirmació dels requisits que demana el ministeri de Salut als visitans que facin nit al Principat.