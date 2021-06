Nova web per presentar declaracions de renda a partir de juliol

Actualitzada 23/06/2021 a les 20:45

Tràmits per sol·licitar una autorització d’inversió estrangera directa

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres dues modificacions en referència a l’impost sobre societats i al de la renda dels no-residents fiscals que permetran realitzar els tràmits en línia a partir de l'1 de juliol. Serà llavors quan els usuaris podran accedir a www.impostos.ad sent l’única manera de presentar aquestes declaracions, amb l’oficina de Tributs i Fronteres com a recurs per resoldre dubtes.El ministre de Finances i Portaveu ha destacat que "per tal de facilitar als usuaris la presentació de les declaracions, s’ha creat un nou programa informàtic més intuïtiu", afegint que "s’ha agafat l’exemple del nou portal d’IRPF que ja va entrar en vigor l’any passat i que va guanyar un guardó internacional que en premiava la seva usabilitat".El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha informat que des del dilluns 21 de juny es podran realitzar telemàticament les gestions corresponents a la sol·licitud de reserva de denominació social i a la sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera directa. És a través de la web www.e-tramits.ad i les resolucions corresponents a les tramitacions també són notificades per via telemàtica.