França dona cobertura als andorrans per viatjar

Els ciutadans andorrans podran viatjar a l’estranger sota el paraigua de França durant el període transitori entre l’1 de juliol –data en la qual entrarà en vigor el reglament europeu que preveu l’aplicació del passaport sanitari de la Covid-19– i el moment en què la Comissió Europea accepti els certificats digitals emesos per països tercers. Aquesta empara serà possible gràcies a l’acord que van assolir ahir el cap de Govern, Xavier Espot, i el primer ministre francès, Jean Castex, durant la reunió que van mantenir a Matignon (París). “Podrem estar homologats per França com a pont per no quedar aïllats entretant no estiguem reconeguts per la Unió Europea”, va manifestar Espot.En aquest sentit, el secretari d’Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics, César Marquina, que també va ser present a la comitiva andorrana que va desplaçar-se fins a París per a la visita oficial, va concretar que els propers dies es generarà el nou certificat de vacunació, en el qual hi haurà el codi QR que necessita la Unió Europea, en el recinte de l’antiga plaça de braus. De totes maneres, per a aquelles persones que ja comptin amb dues dosis administrades i hagin rebut imprès el document provisional que acredita la immunització, Marquina va exposar que s’hauran d’adreçar a un dels centres d’atenció primària del país per recollir el nou passaport. En qualsevol cas, el secretari d’Estat va afegir que durant els propers dies es durà a terme una reunió de caràcter tècnic per ultimar una solució tecnològica mentre no arribi l’homologació definitiva per part de les autoritats europees. Igualment, des de l’executiu també s’està treballant en una aplicació que permeti validar el passaport a través dels dispositius mòbils.A data d’avui, les persones que han completat correctament el procés de vacunació han rebut un document expedit en quatre idiomes per part del ministeri de Salut. En aquest s’hi especifica la farmacèutica, el lot i la pauta que s’ha seguit en l’administració de la vacuna.D’altra banda, Espot i Castex van coincidir en la necessitat d’immunitzar al màxim la població per tal de recuperar progressivament l’activitat. Sobre aquesta qüestió, i tenint en compte la situació actual i les dades epidemiològiques, també van celebrar la flexibilització de les mesures que faciliten la mobilitat entre ambdós territoris, com ara que s’acceptin els tests d’antígens o que les persones ja vacunades no hagin de presentar cap prova diagnòstica.En paral·lel, el president del grup parlamentari del PS, Pere López, va realitzar ahir una intervenció des d’Estrasburg, durant l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa, en la qual va subratllar la importància de tenir en compte els països tercers a l’hora d’homologar el passaport Covid. El dirigent del PS va agrair als ponents “l’excel·lent feina realitzada”, i va destacar que actualment la població europea es troba en un “complicat equilibri” entre la la salut, els drets dels ciutadans i l’economia.