El TC desestima el recurs d'un advocat sancionat per una infracció greu

El Tribunal Constitucional no ha admès a tràmit el recurs d'empara que s'ha interposat per l'advocat sancionat al maig per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a obtenir una decisió fonamentada en Dret que no sigui irraonable. La Junta Disciplinària del Col·legi d'Advocats va considerar que el lletrat era responsable d'una infracció professional greu (evitar en tot cas el conflicte d'interessos) i li va imposar una multa de 1.001,00€.L'advocat al·lega que s'ha vulnerat el principi de tipicitat, ja que tant les Juntes Disciplinàries com el Tribunal de Batlles, com la Sala Administrativa han fet una interpretació extensiva i imprevisible de la noció de conflictes d'interessos. A més, considera que la seva actuació com a advocat no es pot incardinar en cap dels tres supòsits i no s'ha indicat quin seria el risc potencial de conflicte d'interessos ni en el procediment administratiu, ni en el judicial. Per això interpreta que un risc potencial és un risc greu i una interpretació extensiva. Alhora entén que s'ha vulnerat el dret a obtenir una resolució fonamentada en Dret, perquè la sentència, d'una banda, afirma que existeix un risc potencial de conflicte d'interessos i, d'altra banda, addueix que sí existeix el conflicte d'interessos. L'acusat diu que la sentència impugnada no ha analitzat l'afirmació d'acord amb la qual la falta no pot ser qualificada de greu, fet que implica una incongruència per omissió que deriva en la vulneració del dret a la jurisdicció i demana al Constitucional que atorgui l'empara sol·licitada.En aquest sentit, el Superior no comparteix la seva argumentació i considera que el conflicte d'interessos no només intervé quan un advocat actua per més d'un client en el mateix afer sinó també en diferents problemàtiques. En aquest cas, afirma que existeixen disputes entre la sòcia majoritària i el soci minoritari, així com entre aquest darrer i la societat. Hi ha, per tant, un conflicte real i actual i si s'admetés una assistència conjunta es posaria en perill la independència del lletrat. A més diu que la qualificació de greu de la infracció que s'imputa és ajustada a dret, ja que l'exercici de la professió en un supòsit de conflicte d'interessos es qualifica de greu.Per últim el Constitucional considera que no pot admetre a tràmit d'admissió el recurs d'empara perquè mostra una evident carència de contingut constitucional.