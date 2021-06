Andorra contribuirà a millorar els accessos per carretera des de França

El Govern participarà en el finançament de les connexions terrestres amb Occitània

El desenclavament geogràfic del país és una de les prioritats per a l’executiu i així ho va referendar ahir el cap de Govern, Xavier Espot, en la reunió que va mantenir amb el primer ministre francès, Jean Castex, a Matignon. Durant la trobada, ambdós mandataris van acordar que Andorra participarà activament en la millora dels accessos per carretera des de França. D’aquesta manera, el Govern contribuirà econòmicament en el finançament de les connexions terrestres transfrontereres amb el país gal, principalment de l’RN-20 i l’RN-116. “Hem proposat de presentar un projecte d’accions conjuntes en el marc del programa Poctefa per al