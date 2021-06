La policia posa 140 multes durant la campanya d'ITV

Actualitzada 22/06/2021 a les 12:12

El cos de policia ha comunicat que entre els dies 7 i 20 de juny ha realitzat un total de 315 controls de circulació, en el marc de la campanya sobre: ITV, targeta de transport, cinturó i telèfon mòbil. D'aquests s'han derivat un total de 88 sancions, relatives als articles objecte de la present, les majoritàries, 50 en total per circular sense el distintiu d'ITV en vigència; 28 sancions per conduir sense portar degudament cordat el cinturó de seguretat i 10 per utilitzar telèfons o un acte similar durant la conducció.Cal destacar també que, a banda dels controls de la campanya específica, s'han constatat 52 sancions. Els agents van imposar 12 multes per no presentar el rebut de l'assegurança, malgrat tenir-lo; 11 sancions per no respectar la senyalització horitzontal; 8 multes per conduir un vehicle andorrà amb permís estranger sent resident de més de 6 mesos; 4 sancions per no presentar permís de conduir, malgrat tenir-lo; 3 multes per circular amb pneumàtics en mal estat; dues més per dur a terme manifestacions incorrectes o de fet en el curs de la circulació; 2 per trepitjar la ratlla longitudinal continua en un avançament; 2 per circular sense estar legalment autoritzat mitjançant permís de conduir; 2 més per circular amb permís de conduir caducat; 2 per conduir sense haver efectuat el canvi de nom en el termini previst; 2 per no presentar el permís de circulació, malgrat tenir-lo, 1 per conduir sota efecte d'alcohol de 0'5 a 0'8 gls i 1 sanció més per no cedir el pas als vianants en un pas de vianants.