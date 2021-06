La Creu Roja ofereix 40 places a padrins als centres de dia

Actualitzada 22/06/2021 a les 06:33

Els centres de dia de la Creu Roja poden acollir fins a un total de 40 padrins, 32 al dispositiu d’Andorra la Vella i vuit a la llar de Lòria de Sant Julià. L’entitat va inaugurar ahir al matí les dues noves instal·lacions, que suposen els primers centres externs a residències a Andorra i que es preveu que puguin augmentar la seva capacitat a mesura que la crisi sanitària vagi disminuint. A l’acte hi van assistir l’actual ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, el president de la Creu Roja, Josep Pol, el Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, els cònsols d’ambdues parròquies, Conxita Marsol i Josep Majoral, i el president de la Federació de la Gent Gran, Fèlix Zapatero.Tot i que les instal·lacions encara estan sotmeses a diverses mesures per prevenir els contagis i actualment només fan ús del servei nou padrins, Pallarés va manifestar que la voluntat del ministeri és que “a poc a poc es vagin obrint els centres de dia a les residències i la gent gran vagi tornant a la normalitat”. A més, va dir que el servei era un “fet necessari”, tot posant en relleu la situació que ha viscut aquest tram de població al llarg del darrer any i escaig.Per la seva banda, Majoral va recordar que la creació del dispositiu lauredià suposa un “èxit” perquè es dona compliment a la demanda de la germandat de Sant Sebastià. Al seu torn, Zapatero va celebrar l’obertura, però va voler enviar un missatge al ministeri de Salut recordant que “encara ens queda feina per fer” com, per exemple, l’aplicació del tercer pagador i l’ampliació de les campanyes de prevenció per a diferents tipus de càncers.