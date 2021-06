Govern incideix en la regulació de la caça dels muflons a Setúria per minimitzar-ne els danys

Actualitzada 22/06/2021 a les 19:34

La Comissió de Seguiment de la Caça s’ha reunit avui amb el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat de la Federació Andorrana de Caça i Pesca, de l’Associació dels Pagesos i Ramaders d’Andorra i de les associacions protectores dels animals, per fixar els períodes hàbils per la temporada de caça 2021-2022. En aquest sentit, segons informa Govern, s'ha establert que el període per a la caça menor sigui del 3 d'octubre del 2021 al 2 de gener de 2022. Pel que fa a la temporada de caça del porc senglar, el període s’allarga fins al 31 de març del 2022, amb l’objectiu de reduir els danys causats a les activitats agrícoles i ramaderes.En la comissió també s’han consensuat els plans de caça 2021-2022 del cabirol i del mufló en terreny cinegètic comú i del mufló en el vedat de caça d’Enclar i en el vedat temporal d’Escaldes-Engordany. Així mateix s'ha seguit amb la missió de continuar impulsant una millor regulació de l'espècie en el sector Setúria-Comapedrosa. D’aquesta manera, s’ha aprovat un pla de caça del mufló en Setúria-Comapedrosa i Madriu, de 180 femelles o corders i 40 mascles, diferenciant els 2 sectors; Setúria-Comapedrosa: 150 femelles o corders de l’any i 30 mascles; Madriu: 30 femelles o corders de l’any i 10 mascles.D'altra banda es destinaran un màxim de 8 captures agrupades (4 femelles i 4 mascles) a caçadors estrangers no residents. La resta de les captures del pla de caça es destinen a andorrans i residents: 36 captures conjuntes de femella i mascle i 140 captures de femella.