Espot i Macron aborden la pandèmia

Actualitzada 22/06/2021 a les 06:10

El cap de Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé, es van trobar ahir a l’Elisi amb el Copríncep Emmanuel Macron. Era la segona trobada institucional a París dels tres mandataris i va estar marcada per la pandèmia. Espot i Suñé van traslladar a Macron la bona evolució de les dades epidemiològiques al Principat i l’estat de la campanya de vacunació, amb prop del 58% de la població vacunable que ja ha rebut almenys una dosi del vaccí. El cap de Govern i la síndica van agrair les 18.000 vacunes que han arribat des de França, i també el suport que està rebent el Principat per tal d’homologar en l’àmbit europeu el certificat Covid que obtenen els ciutadans del país un cop tenen la pauta completa de vacunació, i que els ha de permetre la mobilitat pel continent. Tal com va informar el Govern, “els tres mandataris també han abordat la situació econòmica a Andorra, la gestió de la crisi derivada de la pandèmia i les expectatives de recuperació de cara als pròxims mesos”.Durant la trobada, també es va tractar l’estat de les negociacions per assolir l’acord d’associació amb la UE. Espot va exposar els avenços i els contactes mantinguts com la reunió, el mes passat, amb el president del Consell Europeu, Charles Michel, i la que ha de tenir a la tardor amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Espot, Suñé i Macron van coincidir que la presidència francesa del Consell de la UE, el primer semestre del 2022, “serà una bona oportunitat per donar un impuls significatiu a les negociacions, particularment en els aspectes que requereixen un arbitratge polític com ara la política migratòria, els serveis financers o el mercat de les telecomunicacions”.La connexió per carretera, l’educació o la col·laboració en l’avançament cap a la transició energètica van ser altres dels temes que es van abordar durant la reunió. L’agenda del cap de Govern a la capital francesa continua avui amb la reunió amb el primer ministre, Jean Castex, i les trobades que mantindrà amb la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, i amb la secretaria general de la Francofonia, Louise Mushikiwabo.