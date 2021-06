Espot defensa a la Unesco la candidatura d'Andorra per ser reserva de la biosfera

Actualitzada 22/06/2021 a les 19:02

El cap de Govern, Xavier Espot, ha exposat a la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, el projecte d’Andorra per esdevenir el primer país considerat de forma íntegra reserva de la biosfera. Segons informa Govern, ambdós mandataris s’han trobat avui a la seu de la Unesco a París per tractar també els diferents temes que s’abordaran en la pròxima Conferència General, el mes de novembre i girarà al voltant de la intel·ligència artificial i la ciència oberta i en la qual Andorra participarà amb la ministra de Cultura i Esports, Silvia Riva.Xavier Espot ha explicat a Audrey Azoulay que aquesta consideració per Andorra seria una oportunitat per posar en valor l'entorn natural del país i un compromís de preservació del medi ambient i d'aposta per la sostenibilitat. En aquest àmbit, Espot i Azoulay han celebrat la inscripció d’Ordino a la xarxa mundial de reserves de la biosfera del Programa MAB de la Unesco, que va tenir lloc el passat mes d’octubre.D'altra banda, el cap de Govern i la directora general també han tractat la presentació de la candidatura binacional Andorra/França de les Festes de l’Ós als Pirineus del passat mes de març i la voluntat del Govern de presentar altres candidatures com la de parròquia de Sant Julià de Lòria per ser inscrita a la xarxa de ciutats creatives de la Unesco. Entre altres temes, Espot ha convidat a Azoulay a participar de manera telemàtica en la celebració de la 7a edició de l’Art Camp previst per al mes de juliol a Andorra.La igualtat de gènere entre dones i homes, la joventut o la participació ciutadana són alguns dels temes que el cap de Govern, Xavier Espot, i la secretària general de la Francofonia, Louise Mushikiwabo, han tractat aquest dimarts a la tarda a la seu de l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) a París.Govern informa que Espot, ha explicat a Mushikiwabo l'aportació de 15.000 euros d'Andorra al projecte de cooperació internacional francòfon “La societat civil francòfona compromesa amb els objectius de desenvolupament sostenible”, una iniciativa de França i de l’OIF en la qual participen el Govern d’Andorra i el Govern del Quebec. Així mateix, s'ha informat de la donació voluntària de 20.000 euros al Fons La Francofonia amb elles”, que té per objectiu dotar de mitjans a col·lectius de dones de països en vies de desenvolupament per promoure el seu accés al desenvolupament econòmic, a l’educació i a la salut, així com protegir-les contra tota forma de violència.