BOMOSA Fundació entrega 1.300 euros a GosSOS

BOMOSA Fundació ha realitzat aquest matí el lliurament d'un xec per valor de 1.300 euros a la junta de l'entitat animalista GosSOS. Una quantitat que s'ha recollit gràcies als beneficis de la venda del llibre "Les Joies de la Fauna d'Andorra" escrit pel biòleg Mario Chimenea i publicat per la fundació. Segons informa l'entitat, els diners es destinaran a despeses d'alimentació i veterinàries vinculades als gossos de la gossera.BOMOSA Fundació i l'autor del llibre han recordat durant l'acte que "un dels objectius de la publicació és recaptar recursos pels gossos sense llar del Principat d'Andorra". L'esdeveniment ha tingut lloc aquest dimarts al matí a la gossera i hi han pres part diversos membres de la junta de l'entitat animalista.