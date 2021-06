Critica que es van elaborar sense tenir en compte l’increment de dèficit presentat

Els números i perspectives de creixement que el ministre Jover va presentar conjuntament amb el Fons Monetari Internacional el passat 11 de juny, no són creïbles segons el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López. “Sense haver entrat gaire al detall del que es va presentar, hem de pensar que aquests números es van fer abans que el ministre Jover presentés el pressupost extraordinari en què es duplicava el dèficit previst per l’actual exercici”



Per aquest motiu, López va considerar que les previsions quedaven “desautoritzades” i que caldria tornar a fer tots els números de creixement per als propers anys tenint

#3 Jacint

(21/06/21 08:11)



#2 Toni

(21/06/21 08:02)



#1 Bordes d'Envalira

(21/06/21 06:58)