López demana a Espanya que modifiqui la pena per sedició

Actualitzada 21/06/2021 a les 18:48

L'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa debat i vota aquesta la tarda l'informe de la Comissió Jurídica i de Drets Humans del Consell d'Europa sobre la llibertat d'expressió als estats membres.Pere López ha estat designat per la Comissió d'Igualtat per donar l'opinió sobre aquest informe sobre la llibertat d'opinió en l'exercici de la política. El president del PS fa referència a Turquia però també a Espanya, i més concretament a la situació d'alguns polítics catalans a la presó o condenmats pels tribunals. López desenvolupa algunes consideracions sobre les disposicions del Codi Penal espanyoles a la sedició i la rebel·lió. "No puc sinó acollir amb satisfacció la crida que es fa en el projecte de resolució a les autoritats espanyoles perquè reformin aquestes disposicions i també el fet que el Govern i les autoritats espanyoles hagin sotmès aquesta qüestió al debat públic", afirma.El polític andorrà remarca que cal actualitzar la definició d'aquests delictes i les sancions pertinents: "Una comparació amb disposicions similars en altres sistemes de dret penal europeus mostra que les sancions a Espanya són especialment severes i que la definició actual de sedició és massa vaga, el que pot dur a incertesa en la seva aplicació". Per tant, aclareix que la definició hauria de reformular-se per obtenir una disposició clara i més restrictiva. En particular, la necessitat de respectar la llibertat d'expressió s'ha de tenir en compte al tornar a redactar els articles pertinents del Codi Penal, especialment quan no s'utilitza la violència.Els representants espanyols 'a priori' estan d'acord amb aquesta part, però no amb l'informe del diputat letò, que veuen com una ingerència en la seva sobirània i un atemptat a la separació de poders ja que es posa en entredit l'actuació de la justicia espanyola. És per això que els representants de Demòcrates hi votaran en contra.