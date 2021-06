La Coral Casamanya apropa la música del renaixement a Ordino

Actualitzada 21/06/2021 a les 06:19

La Coral Casamanya va endinsar als ordinencs la música del renaixement en el concert de primavera celebrat aquest diumenge a l'església parroquial d'Ordino, després que l'any passat no es pogués celebrar a causa de la pandèmia. “La majoria de les cançons són del 1600”, va declarar el president de la coral, Lluís Babi, qui es va mostrar molt satisfet de poder tornar a fer un concert. A banda, el repertori també va incorporar una sardana i algunes cançons franceses. En total, el concert va comptar amb deu dels onze membres de la coral. En aquest sentit, Babi va comentar que la pandèmia ha causat bastantes baixes a la coral. D'altra banda, tot i que enguany ja van poder fer la cantada de caramelles i unes nadales al carrer per Nadal, aquest és el primer concert d'aquest any de la coral a Ordino. De fet, va manifestarque, per exemple, les caramelles, les van haver de fer en un format més reduït i més curt.