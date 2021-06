Bombers i Protecció Civil creen una web per informar del perill d'incendis

Actualitzada 21/06/2021 a les 13:57

El director adjunt del cos de Bombers, Jordi Farré, i el director de Protecció Civil, Cristian Pons, han presentat avui la campanya de prevenció d'incendis per aquest estiu així com els consells preventius per la Revetlla de St. Joan. Govern informa que a través de la nova web incendis.ad es podrà consultar la informació relacionada amb el perill d'incendis i tota la informació de l'estat dels berenadors del país, la relativa a l'accés i recomanacions dels punts d'interès propers a la zona, a més de la previsió meteorològica. La plataforma ha estat el·laborada amb col·laboració amb l'Àrea de cartografia del Ministeri d'Ordenament Territorial i els comuns de les set parròquies.El director adjunt del cos de Bombers i el director de Protecció Civil també s'han referit a la campanya de consells preventius previs a les revetlles, per evitar el mal ús dels petards i evitar accidents i riscos d'incendi en la seva manipulació. La campanya a més, afegeix les normes preventives a causa de la pandèmia.