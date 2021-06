Àlvar Valls guanya el premi Crexells pel llibre "Entre l'infern i la glòria"

Actualitzada 21/06/2021 a les 20:21

El periodista i escriptor Àlvar Valls ha estat el guanyador del 50è Premi Crexells amb el llibre Entre l'infern i la glòria publicat per Edicions del 1984. L'obra també va guanyar el 21è premi Joaquim Amat-Piniella, que impulsa Òmnium Cultural al Bages-Moianès i que es concedeix a una obra ja publicada. Es tracta d'una novel·la que narra la vida i l’obra d’un dels primers escriptors catalans de tots els temps, Jacint Verdaguer, a la segona meitat del segle XIX.Valls resideix a Andorra des del 1979, on ha dirigit dues revistes i ha estat cap de redacció del Diari d'Andorra des del 1991 al 1993. L'obra premiada és el resultat de més de quinze anys de documentar-se sobre Verdaguer. La novel·la és filla de dos estudis: una cronologia del dia a dia de Verdaguer i una bibliografia de les seves obres i d'ell mateix. Dos treballs que Àlvar Valls i Roser Carol van desenvolupar. L'autor ha indicat que el llibre no és una biografia, sinó una novel·la basada en les dades biogràfiques de Verdaguer i del seu temps.El guanyador ha estat proclamat aquest dilluns a la sala d'actes d'Oriol Bohigas de l'Ateneu. La dotació del premi consta d'una obra de l'artista Alícia Viñas, donació de Joan Artur Roura, i una aportació en metàl·lic de 6.000 euros. Aquest ha estat la 50a edició d'un premi que va ser creat l'any 1927.