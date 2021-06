MoraBanc Assegurances col·labora amb l'Andorra Esport Clúster per impulsar una vida saludable

Actualitzada 20/06/2021 a les 17:23

MoraBanc Assegurances i l'Andorra Esports Clúster han signat un acord de col·laboració per a impulsar projectes relacionats amb la promoció d'hàbits de vida saludables per millorar la qualitat de vida de les persones. Segons informa l'entitat bancària en un comunicat, l'acord se centra en la iniciativa Andorra Saludable, un projecte que ha estat impulsat per l'Andorra Esports Clúster, amb horitzó 2030, que pretén promoure la pràctica de l'exercici físic, l'alimentació i un enfocament emocional saludable.En una primera fase, MoraBanc explica que la col·laboració quedarà focalitzada en la integració i la divulgació de projectes que impulsin hàbits i mesures de vida saludables, per tal que tots gaudim d'una millor qualitat de vida ara i durant el nostre envelliment. En aquest sentit, MoraBanc Assegurances emmarca aquest conveni dins de la seva implicació per fer d'Andorra un país més sostenible en l'àmbit de salut, amb una població que doni valor a l'alimentació equilibrada i a la pràctica de l'exercici físic, dos conceptes que té integrats dins de la seva oferta d'assegurances de salut amb l'aplicació BeHealthy. Per la seva banda, l'Andorra Esports Clúster és una entitat que treballa per posicionar el país com un referent mundial en els esports a la muntanya, incrementar la competitivitat de les empreses del sector esportiu amb compromís social i mediambiental, i promoure la pràctica de l'exercici físic i el respecte per l'estil de vida saludable.