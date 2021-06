Salut administra una xifra rècord de 2.087 dosis de vacunes en un dia

Actualitzada 19/06/2021 a les 06:48

El ministeri de Salut segueix el ritme de vacunació establert en els darrers dies accelerant la campanya entre la població més jove, ubicada a la franja d’edat d’entre els 18 i els 30 anys. Segons les darreres dades fetes públiques per la cartera que lidera el ministre Joan Martínez Benazet, el dispositiu del centre de vacunació de l’antiga plaça de braus va administrar dijous la xifra rècord de 2.087 vacunes contra el coronavirus. D’aquesta manera, el nombre total de punxades arriba ja a les 58.979 dosis, de les quals 37.832 corresponen a les primeres dosis i 21.147 a les segones.Paral·lelament, pel que fa a l’actualització sanitària que va informar el Govern a través d’un comunicat, s’han diagnosticat tres nous positius per coronavirus en les darreres 24 hores, els mateixos que la jornada de dijous. Així doncs, la xifra total de persones contagiades des de l’esclat de l’emergència sanitària va ascendir fins a 13.842 casos. Quant als casos actius se situen en 65, set menys que dijous. Respecte a la xifra de recuperats, hi ha un total de 13.650 persones que ja han rebut l’alta mèdica en haver superat la malaltia. El total de defuncions es manté en 127 després de sis setmanes amb les dades estabilitzades.La tendència positiva de les xifres també es constata a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on no hi ha cap pacient hospitalitzat pel virus a planta i a l’UCI, així com tampoc a l’àrea Covid-19 d’El Cedre. La incidència escolar també va a la baixa amb un total de sis aules sota vigilància activa, de les quals dues estan confinades totalment i quatre de manera parcial. A més, n’hi ha cinc en vigilància passiva.Dimecres passat el consell de ministres va aprovar la relaxació de mesures d’acord amb la favorable evolució de les dades epidemiològiques al país. Des de dijous ja no cal dur la mascareta en espais exteriors, la restauració pot tenir fins a deu persones per taula a les terrasses i un màxim de vuit si són en espais interiors. A més, es permet fumar a les terrasses i que es reactivi el bufet en modalitat d’autoservei amb limitacions que s’han fixat en els protocols sanitaris.D’altra banda, el Govern també va informar que aplicarà nous criteris per a les proves de detecció del virus, que passaran a ser de pagament en determinats casos. El titular de Salut va afirmar que la mesura s’implementaria al juliol, “quan s’hagi pogut oferir a tota la població la vacuna”, i seria per fer TMA, PCR o tests d’antígens sempre que no sigui per un motiu mèdic justificat. La prova s’hauria de pagar en casos de persones que no s’han vacunat perquè rebutgen el vaccí sempre que es facin per motius d’oci, com ara viatges.L’obligació de portar mascareta de manera general es va aplicar l’abril del 2020, quan es va començar a permetre les sortides puntuals al carrer després del confinament general.