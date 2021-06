Vistiplau als ERTO amb bisturí per no engreixar la despesa

Actualitzada 18/06/2021 a les 06:43

La cambra va donar ahir el seu vistiplau a la nova llei de mesures urgents que permetrà a sectors específics, fins al moment només als locals d’oci nocturn i les agències de viatges, prorrogar els ERTO a partir de l’1 de juliol. “Estem a les portes d’un estiu que es presenta amb moderat optimisme i continguda esperança. Hem de gestionar els recursos amb màxima responsabilitat”, va dir el ministre Jordi Gallardo. Maria Martisella, des de DA, va reclamar a l’executiu que “defineixi un pla d’acompanyament per a empreses que no són objecte de la llei però que poden ser necessàries per pal·liar certes casuístiques”. Al PS, Judith Salazar va demanar “no deixar caure empreses i famílies” sent conscients que “hem d’anar reduint la despesa de l’Estat”. “No es pot allargar els ERTO sine die ni per la viabilitat de les empreses ni pel cost que suposa per a l’Estat”, va cloure Joan Carles Camp.