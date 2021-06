La UHA preveu salvar l'estiu amb les noves mesures sanitàries

Actualitzada 18/06/2021 a les 06:34

EL TOUR OBRE LA PORTA A UNA CAMPANYA MILLOR QUE EL 2020

Optimisme moderat al sector hoteler pel que fa a la temporada d’estiu. “Espero que pugui anar millor que fa un any”, va comentar Pujol, que va destacar que “l’any passat vam treballar, però veníem d’una situació de tancament total”, i va recordar que “no teníem cap gran esdeveniment”. En aquest sentit, a diferència del 2020, aquest any sí que n’hi ha. “Els caps de setmana del Tour, de David Guetta o de l’Armin van Buuren els tenim ja molt bé d’ocupació”, va destacar el director de la UHA. No obstant això, va recordar que “la clau serà que a l’hivern es pugui esquiar”.

La Unió Hotelera (UHA) celebra que el ministeri de Salut va anunciar dimecres la flexibilització de les mesures relatives a la restauració i de manera molt especial pel que fa als bufets. “És un canvi que feia temps que esperàvem que es produís veient la bona evolució epidemiològica que hi havia les darreres setmanes”, va comentar el director de la patronal hotelera, Jordi Pujol. En aquest sentit, va afegir que “hem vist que durant aquestes primeres setmanes, que ja hem començat a tenir moviment, els bufets tal com els havíem fet fins ara es quedaven col·lapsats”, i va recordar que “al final el que acabava passant era l’efecte contrari, es creaven cues de persones a fora per entrar al menjador”.El director de la Unió Hotelera va recordar que “aquest canvi nosaltres ja el vam posar sobre la taula abans de la campanya d’hivern, perquè amb els hotels plens és inviable treballar com ho estàvem fent fins ara”. En aquest sentit, va ressenyar que “aquí, a diferència d’altres llocs, tenim l’oportunitat de parlar des de la proximitat i establir un sistema mixt com el que aplicarem ara en què tots ens sentim còmodes i ningú s’ha de saltar la normativa”. Pel que fa a l’ampliació de comensals, ho va qualificar com a “pas natural” tenint en compte les dades sanitàries que registra el Principat.