L'Institut de l'Habitatge veu la llum entre “blufs” i “monstres”

La majoria dona suport al text i l’oposició defensa que s’agreujarà la problemàtica

L’habitatge ha estat objecte de debat en moltes de les sessions parlamentàries d’aquesta legislatura, totes marcades per un fort component ideològic. La d’ahir, en la qual el projecte de llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge va veure la llum amb el suport dels grups de la majoria i la consellera no adscrita Carine Montaner, tampoc va ser una excepció. El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, va exposar les benevolències que aportarà l’ens per incrementar l’oferta al parc immobiliari, amb especial sensibilitat per l’habitatge d’ús social a preu assequible. No obstant això, Filloy va puntualitzar que “no