El segon intent per reformar la Llei electoral tira endavant sense fissures

“Avui és la quarta vegada que pujo a la tribuna per defensar aquest text i que garantirà els drets de les persones amb discapacitat en les jornades electorals”, va pronunciar la consellera general de DA Mònica Bonell a l’inici de la seva intervenció en el debat de la proposició de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. Després de l’intent frustrat del 29 d’abril de tirar endavant la reforma, ahir la cambra va votar per assentiment l’aprovació del text. “El camí ha estat més llarg del previst i una mica pedregós, però hem de passar pàgina sense retrets. A partir d’ara s’acabaran les desigualtats en una acció tan important com l’exercici del dret a vot perquè ningú tingui cap trava”, va afirmar.Fent referència al compromís d’Andorra amb el conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de Nova York del 2006, els parlamentaris van exposar que per primer cop s’introduirà un procediment perquè aquelles persones que presenten una discapacitat reconeguda o una malaltia acreditada puguin exercir el seu dret a vot amb la garantia d’un notari. Una altra de les millores que van asse­nyalar és que no caldrà una justificació pel vot per correu.