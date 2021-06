La fiscalia demana cinc anys de presó i 10 milions a Robert

El jutge Pedraz envia a judici l’exdirector d’RTVA, l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i la seva família pels diners a Andorra

La fiscalia anticorrupció espanyola té previst demanar cinc anys de presó i una multa de deu milions d’euros a l’exdirector d’RTVA,Francesc Robert per la presumpta col·laboració amb la família Pujol. En la qualificació dels fets realitzada el maig passat també va demanar la mateixa pena de presó i 800.000 euros de sanció per a l’exdirector d’Heliand Jorge Barrigón. Ahir, el jutge de l’Audiència Nacional espanyola Santiago Pedraz va acordar l’obertura de judici oral contra l’ex-president català Jordi Pujol i els seus set fills per formar presumptament una organització criminal que s’hauria enriquit durant dècades amb activitats corruptes valent-se de la