L'acreditat cardiòleg Josep Brugada exercirà a Andorra

El doctor obrirà un centre de cardiologia predictiva especialitzat en els esportistes

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va mostrar ahir la satisfacció pel fet que el cardiòleg Josep Brugada Terradellas exercirà com a metge especialista al Principat. Aquest prestigiós especialista vol obrir un centre de cardiologia predictiva i de l’esport, i se suma a la llista d’altres professionals de prestigi que han triat Andorra com un dels llocs on exercir.



El BOPA va publicar ahir l’autorització. Ha fet falta una habilitació especial per necessitats del país, per un període de cinc anys. El prestigiós doctor va sol·licitar el permís per treballar al país el 26 de maig i compleix els requisits