Grandvalira aposta pel turisme de proximitat i la muntanya

Actualitzada 17/06/2021 a les 12:47

Grandvalira dona tret de sortida a la temporada d'estiu amb una clara aposta pel turisme de proximitat, familiar i per la muntanya. El director general, Juan Ramon Moreno, ha manifestat aquest matí durant la presentació de les activitats que el domini durà a terme al llarg dels pròxims quatre mesos que l'objectiu és seguir atraient visitants espanyols i francesos amb la voluntat de donar més flexibilitat al producte.Així doncs, Grandvalira ha creat el forfet quatre valls, amb el qual "la gent podrà gaudir de tot el que ofereix Andorra" i que es podrà consumir en dies no consecutius. "D'aquesta manera incentivem que hi hagi una durabilitat en el temps i que el turista pugui allargar la seva estada", ha dit. Moreno ha incidit en què els residents que van adquirir el forfet de temporada també tindran accés a totes les activitats. La temporada d'estiu al de Grandvalira s'inicia formalment aquest cap de setmana, després que el Mont(t) Magic del sector de Canillo obrís les portes la setmana passada de manera anticipada, i finalitzarà el cap de setmana del pont del 12 d'octubre.