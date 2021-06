El PS comença a treballar per guanyar les eleccions de 2023

Actualitzada 17/06/2021 a les 11:28

El Partit Socialdemòcrata va tenir aquest dimecres la primera reunió del nou Comitè Executiu amb l'objectiu de fabricar un projecte guanyador de cara a les eleccions del 2023. La nova junta basarà la seva feina en el "treball per Andorra i per a tota la ciutadania i en el nou concepte de les 5S", que són la sostenibilitat, la solvència, la seguretat, la solidaritat i la socialdemocràcia.El comunicat dels socialdemòcrates notifica que Pere López, president del partit, considera que ha de ser el PS el que proposi "una veritable agenda política verda que no només estigui basada en la sostenibilitat" sinó també en "l’aposta de crear un sector innovador, que permeti generar riquesa, més llocs de treball, benestar i futur a les pròximes generacions".El Comité Executiu també va tractar els reptes i les inquietuds dels joves, representats per Maria Nazzaro, nova coordinadora de la JSA. El president, Pere López, el primer Secretari, Gerard Alís, el Secretari d’Organització, Pere Baró, i els vocals Carmen Sánchez, Cristina Valen, Judith Salazar, Joao de Melo, Liliana Ribeiro, Maria de la O Soto, Marta Pujol i Tomàs Riart són els membres del Comité Executiu.