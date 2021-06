Educació fa dos edictes per als docents que es van quedar sense plaça per un error

Actualitzada 17/06/2021 a les 06:45

El ministeri d’Educació farà aquest mes dos edictes per a un professor de filosofia i un de tecnologia per tal de resoldre el greuge amb el qual es van trobar dos docents el mes d’abril passat per un error de l’administració. Així ho indica la ministra d’Educació i Ense­nya­ment Superior, Ester Vilarrubla, en una resposta escrita arran d’una pregunta de la consellera socialdemòcrata Susanna Vela. En concret, Vilarrubla confirma que a partir de l’anàlisi global dels recursos humans del cos d’Educació s’ha previst una revisió de les places vacants i l’ampliació d’una plaça de professor de filosofia i una de professor de tecnologia per a aquest mes de juny. Tal com especifica la ministra, “s’atorgaran aquestes places als candidats que han obtingut la millor qualificació i que es troben en situació de reserva”.Cal recordar que la polèmica va sorgir perquè es va comunicar, per error, als professors afectats que havien guanyat una plaça fixa després de passar el procés escaient i dos dies després van saber que havia estat una equivocació i que el lloc no era seu. Per tal d’evitar nous errors similars, el ministeri ha posat en marxa un “sistema de control de qualitat, desdoblant els equips de treball” per tal de revisar les dades. A més, amb aquest nou procediment, el candidat a la plaça podrà comprovar sistemàticament si el càlcul que s’està fent de la seva nota és el correcte abans que finalitzi tot el procés.