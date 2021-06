Camp titlla de “monstre en majúscules” l'Institut de l'Habitatge

Actualitzada 17/06/2021 a les 18:34

El projecte de llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge d’Andorra ja és una realitat després de comptar amb el suport dels grups de la majoria (DA, L’A i CC) i el vot favorable de la consellera no adscrita Carine Montaner. No obstant això, l’ens que té com a missió regular la problemàtica del lloguer i facilitar l’accés als béns immobles per als col·lectius més vulnerables arrenca la seva vida pròpia amb fortes crítiques per part de l’oposició. El conseller de terceravia, Joan Carles Camp, ha assegurat que l’Institut de l’Habitatge “és un monstre en majúscules”. “Existeixen altres formules d’estimular l’habitatge amb un cost mínim per a l’Estat. Això no solucionarà l’habitatge, sinó que l’agreujarà amb mesures populistes i intervencionistes”, ha declarat. Per la seva banda, el conseller del PS, Carles Sánchez, ha reiterat que el model del PS passa per focalitzar la inversió en la iniciativa pública i va augurar que l’Institut de l’Habitatge “es quedarà en un bluf”.