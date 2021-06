Un 28,1% de la població vacunable ha rebut les dues dosis

Actualitzada 16/06/2021 a les 19:20

Joan Martínez Benazet ha anunciat aquesta tarda que el 28,1% de la població vacunable ha completat la immunització amb les dues dosis del fàrmac contra la Covid amb 18.804 persones amb la pauta sencera. Les xifres han augmentat amb les 1.867 injeccions inoculades ahir que eleva el total a 55.028 dosis, de les quals 36.224 corresponen a la primera punxada que ja ha rebut un 54,2% de les 66.000 persones que Salut estima que s'han de posar el vaccí.El ministre de Salut ha felicitat als joves a partir de 16 anys perquè "s'han adherit amb molt entusiasme" a la campanya de vacunació i ha emfatitzat que els joves es mereixen aquesta oportunitat per poder fer una vida més normal de relacions socials. Martínez Benazet ha demanat als nascuts al 2005 que encara no s'han inscrit al registre que ho facin tot i que encara tinguin 15 anys perquè aviat es començara a administrar el vaccí a aquest grup amb les dosis de Pfizer que hi ha al país. I ha indicat que no s'han reportat efectes adversos "fora d'alguna reacció mínima" en aquesta franja ni tampoc entre els ciutadans que estan reben la segona punxada d'AstraZeneca i ha precisat que hi ha estudis que sostenen que la segona dosi dona menys problemes que la primera "i és el que estem notant".Martínez Benazet ha remarcat que hi ha unitats per arribar fins a la franja de 30-31 anys amb Pfizer i que es baixarà fins aquesta edat amb els fàrmacs d'AstraZeneca. I ha comentat que "les properes setmanes arribaran vacunes per part de Portugal i en tindrem suficients i a l'estiu arribaran dosis de Moderna des de França i Novavax pel projecte Covax".El ministre de Salut ha informat que s'han detectat 8 contagis més en les últimes hores amb 13.836 afectats en total al país des de l'inici de la pandèmia i 76 casos actius, un més que ahir. I ha recalcat que les defuncions es mantenen en 127 òbits des de l'1 de maig i des del 21 de maig no hi ha cap pacient amb ventilació a l'UCI, en una jornada on l'hospital continua sense ingressats pel SARS-CoV-2.