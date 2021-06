Sense mascareta al carrer

Actualitzada 16/06/2021 a les 11:10

El consell de ministres aprova en la reunió d'avui eliminar l'obligació de portar mascareta als espais exteriors. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va anunciar fa setmanes que si continuava la bona evolució de les dades epidemiològiques i l'increment de persones vacunades es podria suprimir la necessitat de portar protecció facial pel carrer i a zones obertes mentre que s'ha de continuar fent-la servir a tots els espais interiors. La voluntat del Govern és que la mesura entri en vigor de manera immediata.Salut demanarà a les persones que no s'han vacunat que es corresponsabilitzen i que fins i tot en espais oberts quan hi hagi molta gent potser haurien de continuar portant la mascareta.La relaxació de mesures que aprova avui el Govern inclou la possibilitat de poder tornar a fumar a les terrasses dels establiments d'hoteleria i restauració.El consell de ministres debat a més que les proves TMA deixin de ser gratuïtes per a les persones que no s'han vacunat perquè rebutgen el vaccí sempre que es facin per motius d'oci com viatges. En cap cas afectaria a proves que es demanin per motius sanitaris o d'altres causes justificades.La incidència de la Covid-19 va tornar a baixar ahir amb només dos positius detectats en les últimes hores i 75 casos actius i el ritme d'immunització ha pujat fins al 26,62% de les 66.000 persones vacunables que ja tenen la pauta completa del vaccí i frega el 54% en el cas dels inoculats amb una dosi.L'obligació de portar mascareta de manera general es va aplicar l'abril del 2020 quan es va començar a permetre les sortides puntuals al carrer després del confinament general de la població i el tancament d'activitats econòmiques vigent des de mitjans de març de l'any passat quan el SARS-CoV-2 va començar a afectar de manera molt intensa tot el món i es van detectar els primers casos de transmissió comunitària al Principat.