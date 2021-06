Miquel defensa "l'honorabilitat professional" de De Rosselló

Actualitzada 16/06/2021 a les 10:55

L'inici de la tercera jornada de vistes del cas Gao Ping l'ha aprofitat Joan Pau Miquel, l'ex conseller delegat de BPA, per defensar "l'honorabilitat professional" de l'ex alt directiu de l'entitat, Santiago de Rosselló. El fiscal general, Alfons Alberca, havia assenyalat ahir que mantenir De Rosselló en el càrrec que ocupava -era el representant del banc davant l'INAF- després de ser declarat com a investigat a Espanya en el cas Petrov l'any 2013, possava en dubte les bones pràctiques del banc quan a la prevenció del blanqueig.Miquel ha recordat que es va demanar un informe a un catedràtic de dret espanyol sobre si la condició d'investigat de De Rosselló possava en dubte la seva honorabilitat professional. El document, del que ha llegit les deu pàgines, concloïa que no i que es podia mantenir l'ex alt directiu al càrrec. L'informe va ser enviat a l'INAF, que no va posar cap objecció en què De Rosselló seguís sent el seu contacte al banc. Cal recordar que l'ex alt directiu va ser processat el 2015 pel cas Petrov i posteriorment absolt per l'Audiència Nacional espanyola.