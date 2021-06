Govern crea el Servei d'Inspecció pels jocs d'atzar

Actualitzada 16/06/2021 a les 19:08

El Govern ha aprovat aquest dimecres el Reglament regulador del Servei d’Inspecció i del procediment sancionador del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ). D'aquesta manera, segons ha explicat el ministre de Finances, Eric Jover, es dota el CRAJ, com a organisme de control del joc d’atzar, d’un Servei d’Inspecció a l’efecte de dur a terme comprovacions i inspeccions dels jocs, dels operadors i dels establiments, per participar en la lluita contra el joc il·legal i contra el frau en aquesta matèria.En aquest context, el director general del CRAJ, és la persona que tindrà competència per habilitar els agents que han de formar part del Servei d'Inspecció d'aquesta entitat, que només poden ser el personal adscrit a l'àrea tècnica i estratègica del CRAJ. Els agents poden dur a terme enquestes administratives i inspecció de tota l’activitat relacionada amb els jocs d’atzar explotats al Principat d’Andorra, és a dir actes de comprovació o control administratiu sobre aquest àmbit que consisteixen en un dret de visita als locals dels operadors i als establiments on s’explotin jocs d’atzar, o bé en el requeriment d’informació o documentació o d’audiència.