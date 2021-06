Govern autoritza vendre les accions de CTRASA a FEDA

Actualitzada 16/06/2021 a les 19:01

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha explicat, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, el canvi del règim jurídic de concessió actual de CTRASA. El Govern ha aprovat el projecte de Llei per canviar-lo i donar compliment a les recomanacions del Tribunal de Comptes. Segons ha dit Calvó "La proposta és convertir-la en un instrument de gestió directa del Govern per garantir la continuïtat de la societat i l'actual bon funcionament que té pel que fa a la seva emissió de tractar els residus".Govern considera que la relació inicial que es va atorgar l'any 2002 amb la societat ha deixat de tenir sentit, ja que la societat és totalment pública i el règim de concessió trasllada la imatge d'organització privada, quan no ho és. Actualment FEDA té el 70% del capital de la societat i el 30% restant està en mans de l'executiu. En aquest sentit, el canvi de gestió preveu la modificació dels estatuts de CTRASA per convertir-la en instrument de gestió directa, traspassar els actius del Govern a la societat, garantir que la totalitat del capital de la societat ha de ser públic i autoritzar la venda de les accions de CTRASA titularitat del Govern a FEDA. "El fet que la societat passi a ser una filial de FEDA també agilitzaria i faria més eficient la seva operació en el sentit que FEDA podria oferir la centralització de determinats serveis de suport", ha dit Calvó.També ha puntualitzat que reforçaria la missió de producció d'energia que té CTRASA. "La producció de calor s'anirà incrementant amb el temps, el que volem és que no calgui tractar més residus sinó que millorant el rendiment de la planta puguem produir més energia amb la mateixa quantitat de residus amb una previsió de l'augment de l'energia d'un 30%", ha puntualitzat.