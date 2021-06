Hi ha reticències amb el fet de dipositar una fiança del 15% del cost total de l’obra durant tot el període de la concessió

Algunes de les empreses que van retirar el plec de bases per optar al concurs públic per a la concessió del telefèric del pic de Carroi han demanat que s’allargui el termini per obrir els plecs –el 13 de juliol–, davant la complexitat del projecte i alguns punts del concurs que a priori veuen com una dificultat que resten interès a l’explotació d’aquest giny, que hauria d’arribar fins a l’estació d’esquí de Pal si s’acaba executant la segona fase.



Des del comú d’Andorra la Vella ja s’ha respost que és una demanda que s’ha de valorar i no es descarta satisfer-la.

#2 Cat

(16/06/21 08:07)



#1 Vergonya

(16/06/21 07:52)