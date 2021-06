El cardiòleg Josep Brugada s'instal·la a Andorra

Actualitzada 16/06/2021 a les 09:54

El Govern ha autoritzat al cardiòleg Josep Brugada Terradellas a exercir com metge especialista al Principat "mitjançant habilitació especial per necessitats del país, per un període de cinc anys", segons publica el BOPA aquest matí. El prestigiòs doctor va sol·licitar el permís per treballar al país el 26 de maig i compleix els requisits fixats per exercir i residir al país i la seva demanda ha rebut els informes favorables del Col·legi de Metges i del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades.La decisió del Govern remarca que l'autorització s'atorga perquè "la seva especialitat representa una necessitat sectorial al Principat d’Andorra". El cardiòleg Josep Brugada va ser un dels especialistes que es va esmentar reiteradament com una de les apostes d'inversió estrangera en l'àmbit sanitari amb metges reconeguts que instal·lessin clíniques al país com una oferta més per a residents i visitants.Josep Brugada té 63 anys i treballa a l'hospital Clínic, al centre mèdic Teknon i és director de la Unitat d'Arritmies de l'hospital Sant Joan de Déu. L'especialista és membre d'una saga de cardiòlegs i amb els seus germans, Pedro i Ramon, el 1992 van identificar una malaltia que provoca la mort sobtada cardíaca i que s'ha anomenat Síndrome de Brugada.L'executiu ha autoritzat també l'exercici com a cardiòleg al doctor Julio Antonio Carballo Garrido que va presentar la sol·licitud el mateix dia que el doctor Brugada i arriba amb les mateixes condicions d'exercici de la professió.