Denunciat un conductor andorrà per anar a 179 km/h per un tram de 90

Actualitzada 16/06/2021 a les 10:11

Aquest dilluns, un noi andorrà de 22 anys va ser denunciat pels Mossos d'Esquadra per circular amb el seu vehicle a 179 km/h en un tram on la velocitat màxima permesa era de 90. Els fets van tenir lloc durant un control de velocitat dels agents pels volts de les 11:20 hores, a l’altura del punt quilomètric 64,9 de la carretera C-14, dins el terme municipal de Verdú (Urgell).Els agents van aturar el vehicle i van comunicar al conductor que seria denunciat penalment per un delicte relatiu al trànsit per circular amb una velocitat penalment punible. El jove haurà de comparèixer al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera quan sigui requerit.