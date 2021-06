Cultura dona 20.000 euros per impulsar la Temporada d'Òpera d'Andorra Lírica 

Actualitzada 16/06/2021 a les 20:24

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Cultura i Esports, Sílvia Riva, un conveni de col·laboració entre el Govern, els comuns de la Massana i de Sant Julià de Lòria per donar suport a l’Associació Andorra Lírica. L'objectiu és promoure la lírica en particular i la música en general i impulsar la continuïtat de Temporada d’Òpera d’Andorra Lírica organitzada per l’Associació Andorra Lírica des de l’any 2016. Segons ha explicat el ministre Eric Jover durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, l'executiu aportarà la quantitat màxima de 20.000 euros per a l'actual edició. El conveni té una durada d'un any i serà renovable fins a un màxim de quatre.L'executiu ha aprovat la contribució voluntària, per un import de 40.000 euros a favor del Comitè Internacional de la Creu Roja, en el marc de l’acord de col·laboració amb aquesta organització internacional. El Ministeri d’Afers Exteriors va signar el 2012 un acord de col·laboració amb el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) per a la gestió de les contribucions d’Andorra en concepte d’ajuda humanitària per al període 2012-2015. Aquest acord es va renovar per al període 2016-2019 i l’any 2020 es va renovar pel al període 2020-2023. L’acord de col·laboració entre ambdues entitats té per objectiu agilitzar les contribucions d’Andorra a les crides efectuades pel CICR, enviant una contribució única a principis d’any i sol·licitant la seva adjudicació a activitats concretes durant l’any. Els seus sectors d’activitats principals actualment són: la covid-19, la seguretat econòmica, sanejament i aigua, salut, les violències sexuals, el respecte del dret humanitari i l’acció contra les mines.