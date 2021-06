Cambrils inicia una campanya per atraure andorrans aquest estiu

Actualitzada 16/06/2021 a les 13:44

Cambrils ha activat una campanya pionera a Andorra per evocar, a través del sentit de la vista i l'ofacte, la seva oferta turística d'estiu. El Patronat de Turisme de Cambrils ha informat mitjançant un comunicat, que ha centrat les seves accions de promoció en invertir esforços per atraure a la població andorrana.La innovadora campanya street marketing i el programa d'activitats pretenen captar l'atenció del visitant andorrà. En aquest sentit, han posat en marxa un dispositiu de màrqueting olfactiu a l'Avinguda Carlemany, un innovador Objecte Publicitari Il·luminat que interactua amb els ciutadans. En el moment que algú s’acosta, l’opi activa el difusor que sorprèn els vianants amb aromes Mediterrànies associades a les vacances a la platja.Aquesta campanya, que tindrà una durada de 4 setmanes i compta amb 4 OPIs més que estimularan als ciutadans a través de les imatges del paisatge, clima, platja i cultura marinera de Cambrils, ve acompanyada els dies 15 i 16 de juny d’una activitat d’animació a través de la qual, un actor vestit de sanitari interactuarà amb els transeünts i els oferirà la recepta per relaxar-se i desconnectar aquest estiu, que serà la necessitat de passar unes vacances a Cambrils. Així mateix, el Patronat de Turisme del municipi convida als andorrans a participar en el programa d'activitats "Cambrils, que bé que et prova!", un conjunt de propostes emmarcades sota el concepteque aglutina activitats vinculades al turisme familiar, la gastronomia, la cultura i el turisme esportiu.