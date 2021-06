La comissió de les pensions arrencarà amb “la foto” dels estudis actuarials

Actualitzada 15/06/2021 a les 13:32

La comissió d’estudi per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la CASS s’ha reunit aquest matí per primer cop amb tots els actors implicats en la matèria. Després de mitja hora de reunió, el president de la comissió, Carles Enseñat, ha donat per tancada la compareixença amb dos deures per a la propera sessió, que es celebrarà el dia 29. A demanda del president del grup parlamentari de terceravia, Josep Pintat, la CASS haurà de presentar “la foto” dels darrers estudis actuarials per tenir “un coneixement exhaustiu” de quin és l’estat que travessa el fons de pensions. Així mateix, el segon objectiu per a la propera sessió és que tots els presents puguin aportar la seva llista d’experts per analitzar la matèria en qüestió. Amb el consens de la comissió, el debat s’iniciarà amb un assessor del PS que profunditzarà de manera “acadèmica” en els diferents models de pensions que existeixen en els països de l’entorn.