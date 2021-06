L'ocupació als hotels puja fins al 62% durant el cap de setmana

Actualitzada 15/06/2021 a les 10:22

Els hotels oberts han pujat a 39 durant l’últim cap de setmana i han assolit unes xifres d'ocupació del 62,53%, segons va informar la Unió Hotelera. L'increment respecte a la passada setmana (55,26%) és significatiu no només per la pujada del percentatge d'ocupació, sinó també perquè s'ha passat de 33 a 39 establiments oberts, el què suposa un increment significatiu de clients. D'altra banda, les xifres entre setmana es mantenen com les anteriors amb un 35,61%.La Unió Hotelera destaca que l'augment de clients és derivada de l'obertura d'establiments de les parròquies de La Massana i algun a Soldeu, aprofitant la Maxiavalanche Vallnord i la Spartan d'Encamp. En el seu comunicat, l'entitat espera "mantenir xifres similars el proper cap de setmana" i augmentar considerablement les ocupacions en motiu de la revetlla de Sant Joan i l'inici de l'Andorra Mountain Music.